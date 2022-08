Paura per Paternoster, caduta a 50 all'ora: commozione cerebrale

14-08-2022 10:01

Grande paura per Letizia Paternoster, una delle cicliste italiane più famose grazie ai suoi successi e ai social. La campionessa azzurra, ciclista su strada e pistard italiana che corre per il team Trek-Segafredo, in una gara valida per gli Europei 2022 è caduta a 50 all’ora dopo essere stata sbilanciata dalla polacca Patrycja Lorkowska.

Paternoster, l’incidente in pista

La nonesa, campionessa del mondo di specialità e grande favorita della vigilia, è finita a terra sbattendo il volto. L’azzurra è rimasta a lungo a terra e si è pensato subito al peggio, la gara è stata ovviamente interrotta. Letizia Paternoster è uscita dal Velodromo di Monaco in barella con la colonna vertebrale immobilizzata.

Paternoster, il ct Villa: “In stato confusionale”

Il ct delle squadre azzurre su pista Villa ha spiegato come stava dopo l’accaduto la Paternoster: “L’ho vista un po’ confusa, ma mi ha chiamato per nome e quindi sapeva chi sono. Quando le hanno messo il collarino le mancava l’aria e glielo hanno allargato. Si toccava la spalla, era un po’ annebbiata ma parlava e voleva sapere dov’era, comunicava, muoveva gli arti”.

Villa ha continuato: “Il nostro dottore è andato con lei, faranno tutti gli accertamenti nell’ospedale di riferimento dell’organizzazione. Letizia è rimasta stretta in mezzo. Sappiamo che è preferibile correre all’esterno, ma è capitata lì: stava cercando di liberarsi quando è stata stretta e sono andate giù in quattro o cinque. Peccato perché era determinata, mi ha chiesto che gare deve fare domani e le ho detto di vedere prima come sta”.

Paternoster, la diagnosi dopo l’incidente

I sanitari hanno comunicato che la caduta ha provocato un “trauma cranico commotivo e la frattura della clavicola destra“. Fortunatamente sono arrivate buone notizie: “La ragazza è sempre rimasta cosciente – hanno aggiunto dall’ospedale –, attualmente è cosciente ma non ricorda nulla dell’accaduto, cosa peraltro normale in questi casi. Viene trattenuta in osservazione in ospedale nella notte”. Un brutto spavento per la Paternoster, che in passato si è già rialzata dopo brutte cadute e che sicuramente farà altrettanto anche questa volta.