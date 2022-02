Pechino 2022, caso Goggia-Brignone: Malagò fa il "pompiere"

17-02-2022 17:52

Getta acqua sul fuoco Giovanni Malagò dopo le polemiche divampate in mattinata in seguito alle esternazioni fatte da Maria Rosa Quario, mamma di Federica Brignone, su Sofia Goggia.

L’intervento del Presidente del CONI si è reso necessario per calmare le acque e ridare serenità a tutto il team italiano a tre giorni dalla conclusione dei Giochi Olimpici, una rassegna interpretata fin qui in maniera eccelsa dagli azzurri.

“Oggi Federica Brignone ha vinto una medaglia strepitosa e complicatissima. Sofia Goggia sappiamo tutti quello che ha fatto” ha affermato Malagò.

“Tra 48 ore c’è una gara importante, dove ci giochiamo molto. Non mi sembra giusto aggiungere nulla e mi auguro che lo facciano anche loro. No ad altre puntate, non fa onore a nessuno” ha chiosato perentorio il massimo dirigente del CONI.

OMNISPORT