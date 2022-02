Pechino 2022, Daniel Grassl: “Felice di come ho gestito le Olimpiadi”

10-02-2022 11:02

Con Daniel Grassl rinasce il pattinaggio artistico italiano. Quello che fin’ora ha fatto il pattinatore italiano è un ottimo biglietto da visita per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Per lui un notevole 7° posto individuale, che testimonia quanto sia diventata importante la sua caratura tecnica.

Queste le sue parole rilasciate in un’intervista a Eurosport: “Sono molto contento di quanto ho fatto oggi. Ero un po’ agitato, ma quando sono entrato sul ghiaccio volevo fare bene. Oggi le cose sono andate molto bene. Non mi aspettavo così bene, sono veramente felice di come ho gestito la situazione in un evento così importante.

Ero agitato perché mi agito molto alle gare, però sono veramente felice di come ho gestito queste Olimpiadi. Sono un’esperienza del tutto nuova, è un sogno che avevo fin da bambino. Appena sono entrato nella box con Hanyu e Jason Brown è stata un’emozione, loro sono i miei due idoli e questo me lo ricorderò“.

Grassl può a buon diritto definirsi tra i più importanti prospetti mondiali della disciplina.

OMNISPORT