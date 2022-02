Pechino 2022: delusione azzurra nella sprint a coppie maschile del fondo

16-02-2022 11:20

Delusione per Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino che chiudono al sesto posto la staffetta sprint a coppie a tecnica classica dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Un risultato al di sotto delle attese soprattutto per quanto riguarda De Fabiani, arrivato all’ultimo cambio con oltre 15 secondi di distacco dalla zona medaglie, margine impossibile da recuperare per Pellegrino. L’oro è andato alla Norvegia, l’argento alla Finlandia e il bronzo alla Russia. La gara femminile la vince la Germania davanti alla Svezia e alla Russia, le azzurre Caterina Ganz e Lucia Scardoni sono state eliminate in semifinale.

OMNISPORT