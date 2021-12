Pechino 2022: dopo gli Usa, boicottaggio anche della Nuova Zelanda

07-12-2021 13:27

Continuano le polemiche riguardanti i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 in programma dal 4 al 20 febbraio. Dopo gli Stati Uniti, anche la Nuova Zelanda ha annunciato che non manderà rappresentanti delle proprie istituzioni in Cina. A distanza di un paio di mesi dall’appuntamento a cinque cerchi, arriva dunque anche la decisione del paese dell’Oceania che ha deciso che non invierà rappresentanti del proprio Governo. Una decisione che rischia di alzare ancora di più il livello dello scontro, visto che dopo la scelta degli Stati Uniti, anche la Cina ha deciso di rispondere sostenendo che ci saranno delle contromisure.

OMNISPORT