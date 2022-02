Pechino 2022, falsa partenza per il curling maschile

10-02-2022 10:27

Dopo la medaglia d’oro, conquistata con Stefania Costantini, Amos Mosaner è tornato in pista con il team maschile di curling.

Falsa partenza per l’Italia. La squadra azzurra, perfetta in avvio, subisce poi il ritorno e la rimonta degli avversari. La Gran Bretagna porta a casa l’incontro per 7 a 5.

Comunque è una buona prova contro i campioni d’Eurpopa in carica e vicecampioni mondiali. Il team azzurro è composto dallo skip Joel Retornaz (alla sua terza Olimpiade dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018), Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin.

OMNISPORT