Pechino 2022: Malagò positivo al Covid

01-02-2022 12:02

Nemmeno il tempo di scendere dall’aereo che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è risultato positivo al Covid-19 a un test effettuato nel suo albergo a Pechino. Il n.1 dello sport italiano era giunto ieri nella capitale cinese per i Giochi, ma dovrà cambiare i suoi programmi.

Malagò come riportato dall’Ansa, totalmente asintomatico, è stato posto in quarantena e sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già si trovano altri membri del CIO in base alle regole previste. Purtroppo il nostro presidente non è l’unico ad essere stato infettato. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 24 casi di Covid-19 a pochi giorni dall’apertura della rassegna a Cinque Cerchi, per un totale di 272 infezioni accertate nel periodo 4-31 gennaio.

Fra le nuove infezioni, 16 riguardano atleti e funzionari dei team dei vari Paesi partecipanti, mentre 8 sono legate a persone coinvolte nei Giochi con varie mansioni.

