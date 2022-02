Pechino 2022: nella staffetta mista del biathlon Italia lontana dal podio

05-02-2022 12:04

Dopo due medaglie di bronzo nelle ultime due edizioni dei Giochi olimpici invernali l’Italia esce dal podio nella staffetta mista del biathlon. Eppure le cose erano iniziate bene, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer entrambe al secondo posto al termine delle rispettiva frazioni, ma poi l’esordiente ai Giochi Thomas Bormolini e Lukas Hofer hanno dovuto compoere un giro di penalità a testa a causa dei molti errori ai poligoni in piedi e sono quindi retrocessi prima al settimo e poi al nono posto finale.

L’oro, grazie a una strepitosa rimonta dei fratelli Boe, che hanno rimediato a due giri di penalità collezionati da Tiril Eckhoff in seconda frazione, è andata alla Norvegia, che con Johannes ha battuto in volata la Francia e la Russia. I transalpini avevano come ultimo frazionista il leader di Coppa del Mondo Quentin Fillon Maillet ma si sono dovuti accontentare dell’argento per i due giri di penalità di Emilien Jacquelin in terza frazione.

Bronzo in rimonta per gli atleti russi, settimi dopo una disastrosa seconda frazione di Kristina Reztsova ma capaci di passare addirittura al comando con Alexander Loginov all’ultimo cambio prima di doversi accontentare del gradino più basso del podio nella volata finale con Eduard Latypov.

