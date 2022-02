09-02-2022 15:22

In una finale dei 1500 metri maschili dei Giochi olimpici di Pechino 2022 affollatissima, ben dieci protagonisti, a causa di numerosi ripescaggi dovuti a danneggiamenti da parte di atleti squalificati l’oro lo vince il sudcoreano Dae-heon Hwang, l’argento il canadese Steven Dubois e il bronzo il russo Semen Elistratov. Decimo Yuri Confortola in una gara che, malgrado il sovraffollamento, non ha visto nessuna caduta.

OMNISPORT