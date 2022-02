Pechino 2022: storico oro per la Slovenia nel salto femminile

05-02-2022 14:03

E’ la slovena Ursa Bogataj la nuova campionessa olimpica di salto con gli sci. Fuori dai Giochi di Pechino per positività al Covid-19 la favorita per l’oro, l’austriaca Marita Kramer, la 26enne nativa di Lubiana saltando 100 metri nella seconda serie ha battuto la tedesca Katharina Althaus che, in testa dopo la prima serie di salti, si è dovuta accontentare dell’argento come quattro anni fa per un salto pessimo di 94 metri contro i 105,5 saltati nella prima serie, nella quale Bogataj era atterrata a 108 ma con stile peggiore.

Il bronzo è andato all’altra slovena Nika Kriznar ed è la prima volta che due atleti della Slovenia salgono insieme sullo stesso podio olimpico, compresi quelli estivi mentre gli unici due ori ai Giochi invernali li aveva vinti Tina Maze nello sci alpino, e sono anche le prime medaglie per questa nazione nel salto femminile. Continua invece la maledizione olimpica per la giapponese Sara Takanashi, la più vincente di questa disciplina ma mai vincitrice di un oro olimpico e mondiale e oggi quarta. Ventinovesima l’azzurra Jessica Malsiner.

