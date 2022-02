Pechino 2022, tutta la delusione di Paris

08-02-2022 08:05

Dopo aver deluso in discesa libera (solo sesto), Paris sperava in un pronto riscatto in SuperG ma, alla fine, ha chiuso solo al 21° posto, lontanissimo dal vincitore Mayer (distacco di 2’68”).

La delusione dell’azzurro è evidente: “Speravo ci fosse un momento in cui potesse andare meglio, ma il momento non è arrivato. C’erano tante curve, non tanto spazio, non le condizioni ottimali per me. Quando devi spingere, dai tutto e sbagli, non va bene. Devo tornare ad allenarmi per alzare il mio livello in SuperG”, le sue parole a Rai Sport.

