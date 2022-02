Pechino 2022, Vinatzer deluso: "Nessun feeling"

16-02-2022 09:33

Grande delusione per Vinatzer che sperava di una grande impresa nella prova di slalom. Dopo una prima manche complicata (17°), l’azzurro è uscito nelle ultime porte della seconda.

“Alla fine sia nella prima che nella seconda manche ho attaccato a tutta, ma non credo di aver preso ma il ritmo, il feeling giusto. Ci sono tre nevi diverse, aggressive molto nervose sulle quali ho fatto abbastanza fatica. Pensavo di essermi adattato bene negli ultimi giorni ma si è rivelato che sulla pista da gara le condizioni erano molto diverse. Nella seconda manche meno, ma non ero molto a mio agio. Alla fine nelle ultime porte ho lasciato correre gli sci, volevo fare la differenza magari in una gara di coppa del mondo non l’avrei rischiata ma qui ci ho provato anche se non è andata. Sono abbastanza deluso, avevo delle aspettative abbastanza alte inutile nasconderlo. Visto le nevi penso sia una giornata in cui l’esperienza nell’adattamento abbia pagato”, le sue parole riportate da Fisi.org.

OMNISPORT