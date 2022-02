Pechino 2022, Wierer: "Una bella gara al poligono, ho dato tutto"

11-02-2022 12:19

Così Dorothea Wierer ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo la sua storica medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint di Pechino 2022, la prima medaglia olimpica individuale per il biathlon femminile italiano: “È stata una bella gara, soprattutto il tiro in piedi, dove ho sparato veloce. Non sono stata a pensarci troppo. È venuto tutto da sé, con naturalezza. L’ultimo giro è stato duro, avevo le gambe cotte. Sapevo che avevo fatto una bella gara con lo zero, ma ero consapevole che stavo perdendo terreno. Ho dato tutto quello che avevo. Sicuramente la terza posizione è bella per l’inseguimento. Mi sono davvero tolta un peso. Poi vediamo: per domenica è previsto brutto tempo, ma non ci sarà tempo per pensarci“.

