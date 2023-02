Pedro valuta il rinnovo con la Lazio, ma sullo sfondo appare il Barcellona

Il club blaugrana, secondo La Gazzetta dello Sport, vorrebbe riportarlo "a casa" per un romantico finale di carriera

09-02-2023 12:32

In casa Lazio, Pedro sta valutando il proprio futuro, col contratto in scadenza a giugno. Il club biancoceleste, secondo La Gazzetta dello Sport, il fantasista spagnolo sarebbe soddisfatto e lusingato dell’offerta già messa sul campo dal direttore sportivo Igli Tare, ma vorrebbe prendersi un po’ di tempo per pensarci.

A questo proposito, sempre secondo la Rosea, si starebbe profilando all’orizzonte un possibile interesse del Barcellona, che vorrebbe riportare il classe 1987 “a casa” per un romantico finale di carriera. In questa stagione, Pedro (trasferitosi alla Lazio proprio dalla Roma, nell’estate 2021) è andato a rete 3 volte in campionato e 2 in Europa League.