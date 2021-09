Pelé: "Addio terapia intensiva, pronto a giocare 90 minuti"

Pelé sta bene e sui social ha voluto manifestare tutta la sua felicità dopo l’intervento per la rimozione di un tumore al colon: “Amici miei, questo è un messaggio per ognuno di voi. Non pensate nemmeno per un minuto che io non abbia letto le migliaia di messaggi affettuosi che ho ricevuto – si legge sul suo post Instagram -. Grazie di cuore ad ognuno di voi, che avete dedicato un minuto della vostra giornata per trasmettermi energia positiva. Amore, amore e amore!”.

Pelé aggiorna: “Ho già lasciato la terapia intensiva e sono nella mia stanza. Continuo ogni giorno più felice, pronto a giocare 90 minuti, più i tempi supplementari. Saremo presto insieme!”.

OMNISPORT | 16-09-2021 17:46