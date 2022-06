Pellegri: il futuro è granata

20-06-2022 11:16

Dopo un paio di settimane in cui la trattativa è entrata nel vivo, la conclusione sembra ormai cosa fatta.

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport infatti si legge che ormai il futuro di Pellegri è soltanto a tinte granata. Merito del ds Vagnati che si è mosso in netto anticipo per definire un accordo per regalare l’attaccante a Juric: l’intesa di massima con il club monegasco è stata definita sulla base di un investimento tra i 5 e i 5,5 milioni più bonus per l’acquisto a titolo definitivo.

Nelle prossime ore Torino e Monaco si aggiorneranno per definire gli ultimissimi dettagli prima degli annunci di rito.

Considerato che il club di Cairo dovrà dire addio a Belotti, la conferma di Pellegri è già un tassello importante per il futuro.

