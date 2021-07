Pellegrini, lacrime di gioia. Social in delirio: "Divina sempre"

Immensa, stupefacente, fantastica. Gli aggettivi si sprecano anche all’alba per Federica Pellegrini che ha centrato un obiettivo storico per lei, per il nuovo e per lo sport italiano. Quinta finale nei 200 stile libero alle Olimpiadi nella sua carriera. Piange e si commuove La Divina a fine gara, pronta a stupire ancora il mondo giocandosi, chissà, una medaglia nella prossima notte italiana dopo l’argento nel 2004, l’oro nel 2008, quinta nel 2012 e quarta nel 2016; ora tenterà l’ultima impresa per chiudere il cerchio nel migliore dei modi. E con Fede si è commosso tutto il mondo del web che ha seguito a distanza la sua semifinale da brividi.

Pellegrini come Phelps: 5 finali olimpiche

Per Federica Pellegrini, l’ennesima finale della sua carriera è un record. Mai nessuna atleta donna era riuscita a conquistare cinque finali nella stessa disciplina olimpica (negli uomini ci è riuscito Michael Phelps, 200 farfalla). E pensare che le otto finaliste nei 200 stile libero (in ordine di tempo) che si giocheranno il podio la prossima notte alla pari con la Pellegrini, Titmus (Australia), Haughey (Hong Kong), Ledecky (Usa), Yang (Cina), Seemanova (Repubblica Ceca), Oleksiak (Canada) , Wilson (Australia), hanno in media 10/12 anni in meno della Divina, e che all’epoca del suo argento alle Olimpiadi di Atene 2004, erano delle bambine con un’età media di 5 anni e mezzo.

Le lacrime della Pellegrini in diretta

Federica non è riuscita a trattenere le lacrime, l’emozione, la commozione, durante l’intervista nell’immediato post gara, ai microfoni della Rai: “Sono strafelice di essere lì, di fare il mio ultimo 200 stile. È tutto molto bello. Adesso sarà solo divertimento. Non era l’obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade”, ha spiegato la Pellegrini con la voce rotta dal pianto.

Pellegrini in finale: social commossi per La Divina!

Sono stati tantissimi i tifosi e gli appassionati che hanno puntato la sveglia tra il cuore della notte e l’alba per seguire la Pellegrini in quella che poteva essere l’ultima gara della sua carriera, specie dopo la qualificazione per un pelo in semifinale. Ed invece ci sarà ancora una gara, l’ultima, la finale, degna conclusione di una carriera stratosferica. L’emozione, la commozione, corrono quindi anche sul web al suono delle parole della Pellegrini.

La Divina, non a caso. Sono tutti d’accordo su questo in rete. Tanto è vero che a finire in trend topic non è tanto l’hashtag #Pellegrini quanto appunto #LaDivina, di fatto un secondo nome per la nuotatrice. “Ti svegli, cerchi a fatica il tablet, ti trascini verso il telecomando, strisci fino al caffè. E poi scopri che c’è una ragazza che da cinque Olimpiadi centra sempre la finale. Straordinaria Pellegrini” scrive un suo fan. “Ecco le belle notizie, la #Pellegrini che quando è alle corde da il meglio di sé” scrive una tifosa.

“La Divina zittisce ancora una volta tutti” scrive esultando un altro appassionato di nuovo e della Pellegrini, insomma il web è un fiume in piena…di lacrime: “Raga io che piango mentre la Divina piange, Fede nuota i tuoi 200 nelle mie lacrime ti prego” e ancora “Come mi hanno emozionato le lacrime di Federica Pellegrini per essere entrata nella quinta finale olimpica consecutiva. La Divina é già nella storia”.

SPORTEVAI | 27-07-2021 07:57