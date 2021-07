Tokyo 2020, Pellegrini: "Era il mio obiettivo"

Dopo la paura, ecco la grande soddisfazione. Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero: “Con uno staff meraviglioso che mi ha seguito in questi due anni in maniera ineccepibile, ci abbiamo creduto fino alla fine. Era questo l’obiettivo di questa Olimpiade”, le sue parole dopo le semifinali.

Ora, conquistata la quinta finale olimpica nei 200 stile libero, la Divina sa cosa fare: “Adesso sarà solo divertimento. Sono strafelice di essere lì, di fare il mio ultimo 200 stile. È tutto molto bello”.

OMNISPORT | 27-07-2021 05:49