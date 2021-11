Penalità Verstappen, Masi attacca Horner: "Frasi inaccettabili"

22-11-2021 15:41

C’è tensione più che mai in F1, d’altronde Lewis Hamilton e Max Verstappen si stanno giocando ancora il titolo con appena due gare alla fine e con l’olandese avanti di soli 8 punti. La Mercedes, invece, è in vantaggio di 5 punti sulla Red Bull in quella costruttori.

Tensione che nell’ultimo weekend ha coinvolto principalmente il team principal della Red Bull Chris Horner, che ha manifestato la sua contrarietà dopo la penalizzazione che i commissari hanno inflitto a Verstappen. La frase inciminata “Commissario canaglia”, ovviamente, non è piaciuta alle alte sfere del Circus. Horner ha ritrattato così le sue accuse: “Ho parlato con la Fia, mi sono scusato se è stata creata un’offesa in qualche modo perché non era nelle intenzioni. La mia frustrazione non era con un singolo commissario, era con una situazione in cui un’auto era passata, non c’era il giallo, un’auto ottiene un singolo giallo, un’auto ottiene un doppio giallo, è l’incoerenza su questo. Come sport, possiamo imparare da questo. Comunque mi scuso se le mie parole sono state interpretate come un’offesa”.

Nonostante le scuse, il delegato alla sicurezza della Formula 1 Michael Masi ha redarguito il numero uno della Red Bull replicando duramente: “Sono frasi inaccettabili. Christian si è scusato e non intendeva offendere nessuno, ma non si dovrebbe attaccare nessuno, a maggior ragione i volontari. Migliaia di steward ogni weekend dedicano il loro tempo libero al nostro sport. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile e prenderò le loro difese sui circuiti di tutto il mondo: certe frasi non sono accettabili. Il commissario di percorso ha preso la decisione di esporre la doppia bandiera gialla per la sicurrezza dei piloti. Penso che nessuno debba essere criticato quando pensa alla salvaguardia altrui”.

