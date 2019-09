Perisic e uno scherzo finito male: Rebic si infuria

Che la Croazia sia una Nazionale piena di talenti è fatto noto e gli ultimi scettici sono stati convinti dall’exploit che la squadra allenata dal ct Zlatko Dalic ha compiuto nel Mondiale di Russia, spingendosi fino alla finale poi persa contro la Francia, dopo aver eliminato in semifinale l’Inghilterra.

Il prossimo passo sarà confermarsi ad alti livelli, missione fallita alla Nations League, dove Modric e compagni hanno chiuso all'ultimo posto il girone con Inghilterra e Spagna, perdendo 6-0 contro la 'Roja'. Il traguardo di qualificarsi per Euro 2020 è alla portata e tra i protagonisti del nuovo corso, cui non prenderà parte Mario Mandzukic, che ha dato l’addio alla Nazionale dopo il Mondiale, ci sarà Ante Rebic.

L’attaccante classe ’93 ex Fiorentina e Verona, poco impiegato al Mondiale, è appena passato in prestito dall’Eintracht Francoforte al Milan in cambio di André Silva, dopo essere stato anche nel mirino dell’Inter. In nerazzurro Rebic avrebbe potuto prendere il posto di Ivan Perisic, passato in estate al Bayern Monaco.

Intanto i due sono stati protagonisti di un siparietto poco gradevole, almeno dal punto di vista di Rebic, durante la preparazione della gara contro la Slovacchia. Il neo-milanista stava parlando in mixed zone ai giornalisti croati, quando si sono avvicinati Milan Badelj e, appunto, Perisic. Il centrocampista della Fiorentina si è piazzato davanti a Rebic con il proprio smartphone, come un giornalista, intento a filmare le dichiarazioni del compagno, raccogliendo l’ilarità dell’attaccante, molto meno predisposto nei confronti di Perisic.

“Parla in italiano” ha detto scherzosamente l’ex nerazzurro, per ricordare al compagno che tra poco dovrà riprendere confidenza con la lingua imparata ai tempi di Firenze.

Peccato che l’attaccante rossonero non l’abbia presa bene, arrabbiandosi vistosamente fino a decidere di abbandonare l’intervista visibilmente scocciato. E visto che nel derby di Milano i due non si incroceranno il chiarimento, se c’è stato, sarà avvenuto nello spogliatoio…

SPORTAL.IT | 05-09-2019 14:40