Perugia si prende la Supercoppa, Civitanova piegata al tie-break

01-11-2022 21:01

È Perugia a trionfare nel corso della prima finale di stagione e lo fa vincendo 3-2 su Civitanova e mettendo in bacheca la 4ª Supercoppa della sua storia (la 1° nel 2017).

La gara vede nel primo parziale una Lube più efficace, abile ad imporsi 25-20, la Sir pareggia subito i conti aggiudicandosi il secondo set 25-22, poi la palla passa di nuovo alla compagine di Civitanova che si riporta in vantaggio 2-1 grazie al terzo atto (25-23). Quando tutto sembra pendere dalla parte degli uomini di Blengini, ecco che Giannelli & co trovano le energie per allungare il match al tie-break (25-22) e qui alzano notevolmente il ritmo.

Mentre Leon incappa in uno spaventoso infortunio alla testa, che per fortuna si risolve nel migliore dei modi, la squadra perugina schiaccia sull’acceleratore e per 15-8 chiude il match lasciandosi andare ai festeggiamenti.