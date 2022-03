Pescara, Sebastiani: "Plusvalenze? Nulla da temere"

02-03-2022 14:44

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani a Rete 8 ha parlato del caso plusvalenze: “Non abbiamo nulla da temere. Abbiamo agito nel rispetto delle regole”.

Sul ko con il Modena: “Gli errori dell’arbitro hanno condizionato. Ma se giochiamo così, ai playoff saremo protagonisti. Sarebbe un fallimento non arrivare terzi? No. Ricordo che il Cosenza si classificò al quinto posto e riuscì a centrare la promozione in B. Adesso siamo più equilibrati. La prestazione sfoderata a Modena mi dà tanta speranza. E’ stato il miglior Pescara della stagione”.

