La Svizzera sarà di scena a Leopoli, in Ucraina, in Nations League. Vladimir Petkovic, il commissario tecnico dei rossocrociati, si mostra fiducioso per la sfida di giovedì agli uomini di Andriy Shevchenko.

“Abbiamo lavorato bene in questi giorni. Siamo riusciti a compattare il gruppo anche sul piano fisico, che secondo me era la cosa più difficile: ora speriamo di vedere i risultati in campo”, ha affermato l’ex allenatore della Lazio.

OMNISPORT | 02-09-2020 18:21