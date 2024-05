Ieri è stata una giornata positiva per la Ferrari che ha portato per la prima volta in pista in una sessione di prove comparate con gli altri (dopo il breve test di Fiorano) la SF-24 aggiornata. Della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Imola resta la sensazione di una Ferrari rinnovata sulle basi di un aggiornamento tecnico che sulla SF-24 pare funzionare molto sui saliscendi del Santerno. I due acuti di Leclerc in fp1 ed fp2 fanno ben sperare.