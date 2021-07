Petrucci: "Belinelli e Datome? I veri campioni non rinunciano ai Giochi"

L’impresa del “Nikolic” di Belgrado, dove l’Italibasket ha vinto il torneo Preolimpico battendo la Serbia vice campione a Rio 2016 e tornando a qualificarsi per i Giochi dopo 17 anni di assenza è destinata a restare nella storia dello sport italiano.

A Tokyo la squadra di Sacchetti si presenterà da outsider, ma con tanto entusiasmo e con un asso nella manica in più, quel Danilo Gallinari che ha già dato per certa la propria presenza dopo la cavalcata nei playoff NBA con Atlanta, terminata nella finale di Conference persa contro Milwaukee.

Non ci saranno invece Marco Belinelli e Gigi Datome, che hanno ribadito il proprio no alla Nazionale dopo aver disertato il Preolimpico a causa di alcuni acciacchi eredità della stagione con le rispettive squadre.

Una scelta che ha ovviamente amareggiato Sacchetti e anche il presidente della Fip Gianni Petrucci, non tenero nei confronti delle stelle di Virtus Bologna e Olimpia Milano in un’intervista concessa a Radio Sportiva:

“Scegliere di non partecipare ad un’Olimpiade significa non essere dei grandi campioni. Possono pensare di vincere l’Eurolega, ma questo è un torneo che al di fuori del mondo del basket non conosce nessuno. L’Olimpiade è planetaria”.

Parole che riecheggiano quelle già pronunciate da Petrucci prima del Preolimpico in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il basket italiano si riempie la bocca di Nba, di Eurolega e di campionato, ma non capisce che l’Olimpiade vale molto di più come immagine. I Giochi sono la laurea dello sport. E aggiungo che si diventa campioni solo inseguendo il sogno olimpico. Mi chiedo come mai il riposo e gli interventi chirurgici vengono sempre programmati in coincidenza dell’attività della Nazionale. Ho ancora in mente le lacrime di Messi e Federer ai Giochi. E chiedete a Carlton Myers, nostro portabandiera a Sydney 2000, quali emozioni ha vissuto



OMNISPORT | 08-07-2021 09:36