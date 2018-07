Pickford si è fatto male da solo

Jordan Pickford, giocatore simbolo dell'Inghilterra dopo le sue parate contro la Colombia e la Svezia, ha rivelato di essersi fatto male da solo durante la partita contro la nazionale scandinava, vinta ai rigori dai britannici.

"È stato un infortunio stupido che mi sono procurato da solo. Sono andato per dare un pugno a terra e ho finito per colpire il mio ginocchio e farmi male il pollice. È stato un momento di rabbia, ma sono un uomo, non un topo. Sto bene, vivrò un altro giorno, no?".

