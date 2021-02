Pinilla si ritira dal calcio giocato: farà l'opinionista in tv

Fine della corsa per Mauricio Pinilla, fresco di compleanno (il 4 febbraio ha spento 37 candeline): secondo quanto riferito da ‘La Tercera’, è ormai presa la decisione di appendere gli scarpini al chiodo una volta per tutte.

Conclusa l’avventura in patria al Coquimbo Unido, dove si era accasato nel 2019 dopo il ritorno all’Universidad de Chile e una lunga esperienza in Italia tra le fila di Grosseto, Palermo, Cagliari, Genoa e Atalanta, oltre a due fugaci passaggi all’Inter e al Chievo nei primi anni di carriera.

Il motivo della scelta sarebbe da ricondurre ai problemi fisici che lo affliggevano da tempo: noti i guai al ginocchio destro, quanto basta per convincerlo a smettere col calcio giocato in maniera definitiva.

Ma Pinilla non rimarrà disoccupato a lungo: infatti avrebbe già un accordo con l’emittente ‘ESPN’ per ricoprire il ruolo di opionionista in tv. Già nel 2018 aveva commentato i Mondiali in Russia per conto di ‘TVN’.

OMNISPORT | 21-02-2021 12:58