Pioli ammette: 'Non abbiamo giocato da Fiorentina'

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo del Cagliari che può estromettere i viola dalla corsa per l’Europa League.

“Non abbiamo giocato sul nostro livello tecnico – ha esordito il tecnico dei gigliati – e questo è il rimpianto maggiore. Nel primo tempo avevamo il vento a favore e dovevamo sfruttarlo di più”.

Sulle poche occasioni create: “E’ vero, ma abbiamo concesso anche poco. Sul primo gol avevamo la difesa schierata e potevamo fare meglio. Davanti qualche pallone buono è arrivato, forse Chiesa e Muriel non hanno vissuto la loro migliore serata”.

Sul cammino europeo sempre più difficile: “La sconfitta ci allontana ulteriormente, è inevitabile. Ora ricaricheremo le batterie, ma se non faremo tanti punti nelle prossime tre l’Europa si farà difficile”.

Sul futuro: “Ho solo constatato che ho iniziato l’anno in scadenza e lo sono tuttora. C’è stata una sola interpretazione alle mie parole. Non ho mai lavorato così bene come in questo anno e mezzo. Io ho deciso cosa farò, ma non so se rimarrò qui oppure se andrò via. Il mio primo mandato è vicino alla scadenza. Ora si metterà tutto sul piatto, si affronterà tutto e decideremo”.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 23:30