Piqué: "Messi è il migliore della storia"

Parata di stelle in quel di Dubai, dove si è svolta l’undicesima edizione dei Globe Soccer Awards: il premio di ‘miglior giocatore del secolo’ è stato assegnato a Cristiano Ronaldo, vincitore nel confronto con Lionel Messi. Gerard Piqué, premiato con un riconoscimento alla carriera, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ proprio del compagno di squadra argentino e delle possibilità di permanenza anche nella prossima stagione, seppur il contratto in scadenza a giugno non lasci dormire sonni tranquilli. “Credo che deciderà lui in base alle sensazioni che avrà durante l’anno. Sappiamo quanto sia fondamentale come calciatore e come persona, molti di noi hanno un ottimo rapporto con lui, dato che giochiamo insieme da diversi anni ormai. Se ci lasciasse sarebbe difficile. Spero che rimanga, ma è una scelta che spetta soltanto a lui”.

L’eterno dilemma su chi sia il migliore tra Messi e CR/ accompagna le menti di tutti gli appassionati di calcio, Piqué compreso. “La loro rivalità dura da oltre un decennio e ha fatto molto bene al calcio. Messi e Cristiano Ronaldo sono i giocatori migliori del 21° secolo, per me Leo è stato il migliore della storia di questo sport, almeno da quello che ho visto. Parliamo di gente con tanta qualità e talento, più resteranno nel mondo del calcio e meglio sarà”.

OMNISPORT | 27-12-2020 23:29