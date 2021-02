Pirlo poteva allenare il Crotone, Ursino: "Per noi era un profilo importante"

Andrea Pirlo avrebbe potuto sedersi sulla panchina del Crotone.

A rivelarlo è stato proprio il direttore sportivo del club calabrese Giuseppe Ursino, a microfoni di ‘Sky Sport’, a margine della gara dei rossoblù contro i campioni d’Italia.

“Se Stroppa fosse andato via era una possibilità. Poi Pirlo è andato all’Under 23 e con Giovanni abbiamo fatto bene. Per noi comunque era un profilo importante, avevamo già parlato col Presidente. Per me è un predestinato, dopo quest’anno diventerà ancora più grande”.

OMNISPORT | 22-02-2021 20:52