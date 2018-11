Pirro si opera: "Sento troppo male"

Michele Pirro costretto a saltare i prossimi test di MotoGp a Jerez de la Frontera: nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico per sistemare i tendini della spalla destra.

"Non possiamo più rimandare. E' stata una stagione difficile, forse la più difficile da quando corro. Al termine della gara di domenica avvertivo dolore e anche nei test di martedì ho fatto molta fatica. Ne ho parlato con il team e con Gigi Dall’Igna, e insieme abbiamo deciso che è meglio intervenire subito, anticipando l’operazione a mercoledì 28 novembre", ha scritto su Facebook.

"Questo mi permetterà di avere più tempo per la riabilitazione e tornare in forma per la prossima stagione. Mi aspetta un periodo difficile, ma sono sicuro che ce la farò e tornerò ancora più forte di prima! Ringrazio Ducati e gli uomini del test team per il loro lavoro. Ringrazio anche tutte le persone che quotidianamente mi fanno sentire il loro affetto, grazie al quale tornerò al top!".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 16:25