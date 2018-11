Pistocchi, parole al veleno contro la triade e Agnelli

Le parole di conciliazione verso Leo Bonucci sono solo un pretesto per attaccare ancora la Juventus, non quella del presente ma del passato. Non si smentisce Maurizio Pistocchi che nel suo continuo incedere di tweet ha sempre una parola “buona”, si fa per dire, verso il colori bianconeri. Stavolta l’ex giornalista Mediaset torna al passato e se la prende con la triade Moggi, Giraudo e Andrea Agnelli ed ovviamente le parole non possono che essere di fuoco.

MANO TESA A BONUCCI – Ma l’inizio del suo post è conciliante. Pistocchi infatti riconosce a Leo Bonucci il merito di aver chiarito, durante la conferenza stampa della Nazionale prima dell’amichevole con gli Usa, alcune frasi sulla tifoseria del Milan che lo aveva fischiato nella partita contro il Portogallo di sabato scorso a San Siro. “Leo Bonucci che ammette di aver sbagliato e chiede scusa per aver usato il termine “imbecilli” con chi l’aveva fischiato: meglio tardi che mai…” scrive l’ex giornalista Mediaset sul suo profilo Twitter.

ATTACCO DIRETTO ALLA TRIADE – Ma come detto la mano tesa verso Bonucci è solo un punto di partenza per affondare il colpo e stavolta nel mirino di Pistocchi ci finisce, o meglio ci torna, un classico dei suoi strali, la triade juventina dei tempi pre calciopoli formata da Moggi e Giraudo dove l’attuale presidente Andrea Agnelli prende il posto di Bettega; il riferimento è ovviamente ai famigerati e discussi due scudetti revocati dalla giustizia sportiva al club bianconero. “[…] meglio il suo tardi (il riferimento è a Bonucci, ndr) che il mai di Moggi&Giraudo e Andrea Agnelli. Che invece di chiedere scusa a tutti rivendicano con arroganza scudetti revocati”.

PISTOCCHI RISPONDE AGLI HATERS – Insomma niente di nuovo sotto il cielo, quella che sembra una guerra personale di Pistocchi contro la Juventus continua. Ed il giornalista non si limita al post, infatti ribatte colpo su colpo ai commenti dei tanti juventini, che rivendicano quei due scudetti, postando articoli, pagine di giornali e link sul processo di calciopoli, sia quello sportivo che quello civile.

SPORTEVAI | 20-11-2018 09:46