Pistocchi prende in giro pronostici Cassano, polemica sul web

Da quando è diventato opinionista principe a Tiki-Taka, Antonio Cassano si è sbilanciato in più di un’occasione sui temi forti del campionato, dall’incidenza degli allenatori alle scelte più o meno sbagliate di arbitri, calciatori e tecnici. FantAntonio tra l’altro da cinque giorni è anche neo-patentato di tesserino da direttore sportivo ma una delle sue ultime uscite ha fatto discutere.

CONTROSENSO – Maurizio Pistocchi lo ha preso in giro su twitter facendo notare quello che, a suo avviso, è un controsenso in relazione ai pronostici sullo scudetto.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset ha twittato: “Il neo-Ds Antonio Cassano-in bocca al lupo-ha previsto il successo dell’Inter in Campionato, ma nei giorni scorsi ha detto che la Juve, appena ha trovato una squadra forte, ha perso. Quindi l’Inter, battuta dalla Juve a SanSiro, non è forte, ma vincerà il Campionato. Cervellone”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social: “Nel calcio non vale la proprietà transitiva: l’Inter potrebbe vincere lo scudetto pur perdendo entrambe le partite contro la Juventus” o anche: “Paradossale. Lo scorso anno la Juventus era origine e fine di ogni male del mondo. È bastato che prendesse Sarri perché si capovolgesse il giudizio. Mi stupisce questa sua perdita di obiettività”.

LE TESI – C’è chi nota: “Le due tesi non sono in contrasto. Ha previsto l’Inter che vince lo scudetto..e può tranquillamente avverarsi (con l’Inter che può perdere le due sfide dirette) Ha detto che appena trova una squadra forte perde..la Lazio è forte ed ha perso Non vedo contraddizioni”.

EQUAZIONI – Scattano anche post ironici: “Eh infatti il Rennes, che ha battuto quella squadra forte che ha battuto la Juve, è 12 punti davanti al PSG… Ah no…”.

A FAVORE – Qualcuno sposa la tesi di Cassano: “Concordo, però è evidente che l’Inter non ha due squadre mentre “gli altri” possono contare su dei rincalzi di qualità e questo è innegabile. La loro panchina vince nettamente il confronto”.

IRONIA – Tanti invece i commenti ironici sul nuovo ruolo di FantAntonio: “Dopo Cassano DS mi aspetto una cattedra a Vanna Marchi in marketing e tecniche di vendita” e infine: “Chissà come avrà fatto a redigere una tesi! Sono ammessi ghost writer?”.

