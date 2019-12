Cassano: Giocatori del Napoli fanno schifo, basta aspettare Sarri

Ha preso di mira soprattutto il Napoli Antonio Cassano, protagonista come sempre a Tiki Taka – il talk show sportivo di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo – ma non ha risparmiato la Juventus (in particolare il suo allenatore) e ha dato consigli di mercato all’Inter. L’ex talento di Bari Vecchia come al solito si è messo in evidenza nei suoi commenti senza peli sulla lingua durante la trasmissione.

NEL MIRINO – Già nelle scorse settimane Cassano aveva attaccato Ancelotti, in particolar modo per l’utilizzo a suo dire sbagliato di Insigne, suo grande amico, ma ora il barese coinvolge anche i giocatori per spiegare il flop degli azzurri e usa parole durissime,

L’ATTACCO – Cassano dice: “Diciamo la verità, non parliamo di contratti, di voci del presidente, tutte palle: i giocatori del Napoli stanno facendo schifo in campo, stanno facendo cose oscene, questo Napoli è su una strada senza ritorno”.

LE COLPE – Le colpe vanno divise: “Quando una squadra non vince e va male, la responsabilità è dell’allenatore e dei giocatori, siamo noi che andiamo in campo, e Ancelotti va cambiato, spesso senti questa storia di “giocare contro”, i tifosi spesso lo dicono ma solo perché non hanno mai giocato a calcio”

VIA CARLO – Cassano ha poi aggiunto: “Ancelotti sta avendo delle difficoltà nella gestione. Il modulo con cui il Napoli viene schierato non è l’ideale per le caratteristiche dei giocatori che vanno in campo. Lorenzo Insigne? E’ un amico, un ragazzo fantastico, ma fare il capitano del Napoli è difficile. Meglio non farlo giocare, se deve essere schierato da esterno di fascia. Ancelotti è bravo a gestire i campioni, mentre per una piazza come Napoli servono i Cesare Prandelli o i Gennaro Gattuso”.

QUI INTER – Poi arrivano i consigli di mercato per l’Inter: “Cosa serve a gennaio? Marcos Alonso terzino sinistro, Vidal in mezzo e davanti come uno Giroud. Con questi uomini l’Inter può davvero lottare fino in fondo”.

QUI JUVE – Parole dure invece per la Juve: “Si continua a dire aspettiamo Sarri. Sono passati quattro mesi… “.

LE REAZIONI – Molti tifosi sui social danno ragione a Cassano nei suoi attacchi al Napoli: “Date un premio a lui per quanto detto, verissimo. Senza offesa verso i ragazzi e senza cattiveria verso i professionisti, ma oggettivamente è uno schifo il modo in cui stanno giocando ed è vero che sono osceni. Sembrano una neopromossa che ha paura di salvarsi e giocare alla pari” e infine: “Il vero problema è il mister”.

SPORTEVAI | 09-12-2019 08:36