Pistocchi: Preparatore Atalanta è un ex Juve di Moggi, è polemica

Nel coro di elogi per l’Atalanta, che ha dominato a San Siro contro l’Inter dimostrando di essere la più bella squadra italiana, non si inseriscono tutti. I bergamaschi stanno stupendo da tempo e Gasperini viene giustamente elogiato per il suo lavoro ma c’è chi indica il segreto dei successi della Dea in un altro elemento.

L’ALLUSIONE – Si tratta di Maurizio Pistocchi che nel fare i complimenti agli orobici sottolinea un aspetto facendo implicite allusioni al fatto che il preparatore atletico era il guru della Juve dal 1999 al 2004, anni chiacchierati per la “fisicità” e la tenuta atletica dei bianconeri.

IL TWEET – Pistocchi scrive: “Complimenti all’Atalanta: gioca e corre per 90’. Il segreto della sua invidiabile condizione atletica si chiama Jens Bangsbo, guru danese già alla Juventus di Moggi e Lippi: da quando Gasperini l’ha voluto a Zingonia, l’Atalanta vola”.

ILLAZIONE – Tra le righe si intende il riferimento: quella Juve fu indagata da Guariniello per doping dopo le accuse di Zeman.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Percepisco della sottile dietrologia” o anche: “Lippi, Juve. solo a me viene in mente Guariniello?” oppure: “Sarà un laureato in farmacia! Con master da Agricola”.

L’ACCUSA – C’è chi sottolinea: “Penso si sia capito da un po’, hanno messo sotto sul piano della corsa l’Inter di Conte che ha dimostrato che nella preparazione atletica è tra i primi al mondo. Aggiungiamo che chiunque vada via dall’Atalanta non si ripete minimamente” o anche: “Questo spiega perché appena cambiano squadra fanno pena”.

IRONIA – Non mancano commenti ironici: “Sta cosa la si sa da anni… Prima del suo arrivo l’Atalanta era una squadra normalissima…ma sarà sicuramente perché il danese li fa allenare tanti e bene…e perché i calciatori fanno vita da atleti…”.

LA DIFESA – Non tutti però sono dello stesso avviso: “Gioca&corre x 90M nel campo avversario difendendo a 3 con esterni davvero offensivi. E’ l’evoluzione del calcio di Conte, se fosse partito meglio oggi si giocava lo Scudetto” e infine: “Si chiama anche… aver costruito una squadra in 3/4 anni… Gomez a parte hanno una squadra di granatieri con caratteristiche adatte alle esigenze del mister”.

SPORTEVAI | 12-01-2020 09:28