Pistocchi ripesca le parole di Agnelli, interisti scatenati

L’emergenza coronavirus ha gettato il calcio italiano nel caos e aumentato in maniera vertiginosa il numero delle polemiche: sul rinvio di Juventus-Inter, stabilito dalla Lega Calcio dopo che in un primo momento si era scelto di giocare a porte chiuse, è l’argomento più discusso dai tifosi sul web.

L’attacco di Pistocchi

Tra gli osservatori c’è chi attacca la Juventus, accusata di aver fatto pressioni per rinviare la gara una volta chiarito l’obbligo di dover rimborsare chi aveva acquistato il biglietto per l’incontro.

Tra loro anche Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha rinfocolato la polemica pubblicando una dichiarazione di Andrea Agnelli risalente allo scorso 24 febbraio. “Le ultime parole famose”, commenta il giornalista nel pubblicare lo stralcio di un’intervista concessa dal presidente della Juventus a Radio24.

“Spero si possa tornare a giocare con il pubblico ma ovviamente appoggeremo qualunque decisione presa nella tutela della salute pubblica”, aveva dichiarato il numero uno del club bianconero accettando, allora, l’idea delle porte chiuse.

Le reazioni dei tifosi

“Poi interviene Codacons, impone il rimborso biglietti e cambia TUTTO sabato mattina: vi presento il sig. Agnelli”, commenta Fabio, uno dei follower di Pistocchi, scatenati nei commenti. Tra loro sono soprattutto gli interisti ad attaccare il presidente della Juve.

“Agnelli è un doppio giochista”, scrive Andrea, mentre Armageddon spiega: “Juve Inter rinviata perché daremmo una brutta immagine del Paese. Uno stadio da 40mila posti vuoto è brutto. Come dice? Inter-Sassuolo sono attesi 60mila spettatori? E va beh ma è Inter-Sassuolo”.

CosMa allarga il discorso: “Mi chiedo per quanto tempo dovremo sentire tutto e il contrario di tutto ma con un’unica costante. Ogni decisione va a favore dei SenzaColore. OGNI. DECISIONE. SEMPRE”.

“Il bello è che qualcuno fa passare l’Inter per piangina…”, aggiunge Francesco, mentre Gino sfodera l’ironia, citando la presenza di Ronaldo al Bernabeu per Real Madrid-Barcellona: “Cmq è tutto chiaro… CR7 era impegnato domenica sera… Aveva già prenotato per Madrid”.

SPORTEVAI | 02-03-2020 11:28