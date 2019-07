Pistocchi rivela a chi era stato già venduto Barella

Alla fine ha prevalso la volontà del giocatore che, in maniera più o meno diretta, aveva sempre detto di voler andare all’Inter. Barella è stato per mesi l’oggetto dei desideri di tanti top-club ma alla fine la firma con i nerazzurri sembra vicina così come la fine di una lunga telenovela che ha visto protagoniste anche altre società. Fino a poco fa sembrava fatta con la Roma ma in tanti avevano messo gli occhi sul poliedrico centrocampista che è già diventato un perno anche nella nazionale di Mancini. Tra questi il Napoli, come ha confermato Maurizio Pistocchi.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset rivela che gli azzurri avevano praticamente chiuso per il giocatore e su twitter scrive: “Il Cagliari per Barella aveva già raggiunto un accordo con il Napoli: Rog (6mln€)+ Ounas (10mln€)+30 mln€ Valutazione totale : 46 mln di euro”. Non è un mistero che il centrocampista piacesse ed anche molto ad Ancelotti che in passato lo ha pubblicamente elogiato. Alla fine però la trattativa è saltata. I tifosi del Napoli non si disperano, a giudicare da quanto si legge sui social: “C’è chi compra Barella con 45 mln e chi Fabian con 30: chiamasi competenza” o anche: “Ma se na Barella costa 50 milioni un Lettino intero (F.Ruiz) quanto costa? chiedo per un amico interista..” oppure: “Non credo che Adl abbia valutato rog 6 milioni e ounas 10”.

LE REAZIONI – Di diverso tenere le reazioni dei tifosi dell’Inter: “Infatti con 45 pagabili in 3 anni va all’Inter” o anche: “Barella ha sempre voluto l’Inter da 1anno,la sua famiglia è interista è la loro desiderio di vedere il proprio figlio con la maglia del Inter” oppure: “Zhang ha chiamato e ha detto, – quanto costa la baracca che prelevo al bancomat” e infine: “A febbraio era già stato deciso che Barella era dell’Inter. Il resto sono fandonie da giornalai”.

SPORTEVAI | 09-07-2019 08:46