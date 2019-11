Pistocchi spiega perchè Messi è meglio di Cr7, bufera sul web

Juventus, che sta battendo tutti i record di gol con Chi è più forte, Ronaldo o Messi? La rivalità tra i due giocatori più forti del mondo fa discutere da anni e continua ad essere oggetto di perenni diatribe. Le recenti performances del portoghese della, che sta battendo tutti i record di gol con la maglia del Portogallo , hanno riacceso il dibattito ma ci sono sempre le voci fuori dal coro.

L’APPUNTO – Per Maurizio Pistocchi i gol vanno anche pesati e nel confronto tra Ronaldo e Messi non ci sarebbe storia secondo il giornalista di Mediaset. L’argentino sarebbe più decisivo nelle gare importanti.

IL TWEET – Su twitter Pistocchi scrive: “CR7 è un grande giocatore. Punto. Ma segnare 7 gol in due partite alla Lituania, che negli ultimi tre anni, su 28 gare disputate, ne ha vinta 1, pareggiate 4 e perse 23, con 12 gol segnati e 69 subiti, non mi sembra una impresa da leggenda”.

LE STATISTICHE – Poi allega un grafico in cui si evince che Messi ha una percentuale dell’84% di gol contro le prime 50 del ranking Fifa (56 gol su 67 gare), Ronaldo il 39% (35 gol su 88 gare).

LE REAZIONI – I tifosi della Juve si scatenano sui social e ricordano: “Far vincere invece al Portogallo l’Europeo precedente non lo è? Messi con l’Argentina, una nazionale ben più forte del Portogallo, non è riuscito a vincere nemmeno il torneo della parrocchia argentina” o anche: “Infatti nelle ultime finali o grandi sfide di Champions Messi è stato decisivo.. in negativo”.

IL CONFRONTO – C’è chi nota: “Anche io preferisco Messi o Zidane… Ma lui non é costruito in laboratorio… È uno che si fa il m… ogni giorno per essere al top nel suo lavoro.. Con i suoi soldi molti lavorerebbero un quarto e farebbero solo i vip…” o anche: “Dire chi sia meglio tra lui e Messi è questione di gusti…ma CR7 ha portato il Portogallo in cima all’Europa, Messi e l’Argentina hanno fatto disastri… “.

I NUMERI – Fioccano i commenti: “Il vero confronto dovresti farlo con gol nei quarti, semifinali, finali in CL… in nazionale molto spesso le partite tra le big sono amichevoli”, oppure: “Io non credo siano questi i record di Cristiano. I suoi veri record sono le 5 Champions (4 Real 1 Manchester Utd), i 48 gol nella Liga nel 2014,record di gol in una edizione Champions (17), e record totale dei gol 128 in 170 partite, 39 gol agli europei incluse qualificazioni,5 P.O.”.

A FAVORE – Non manca chi si schiera infine dalla parte di Pistocchi: “Se questa goleada l’avesse fatta un altro attaccante si sarebbe detto vabbe giocava contro un avversario modesto”.

SPORTEVAI | 16-11-2019 13:50