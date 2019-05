Pjanic rende merito ad Allegri

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic saluta così Massimiliano Allegri: "Siamo un gruppo fantastico, riusciamo a vincere, e devo fare i complimenti al nostro allenatore, che è sempre riuscito a fare funzionare tutto nel migliore dei modi", ha detto a margine di un evento a Torino.

"Occorre lavorare sempre, per migliorarsi. Io questa mentalità la ho sempre avuta e la ho ancora, ed è questo, nel calcio, che fa emergere il talento. Ho una predilezione per i giocatori che riflettono quando giocano, e li riconosco da come si muovono e da come ti guardano. Sono fortunato, alla Juve ce ne sono tanti".

