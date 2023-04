Play-in NBA: missione compiuta per Chicago e OKC

Bulls vittoriosi, in rimonta, sui Raptors (109-105). I Thunder sorprendono i Pelicans (123-118).

13-04-2023 08:07

Ora la griglia dei play-off NBA è completa. Dopo LA Lakers e Atlanta, anche Chicago e OKC hanno conquistato l’accesso alla vera post season, vincendo i rispettivi play-in.

Grande impresa di Chicago. Sotto anche di 19 punti, i Bulls si affidano a LaVine (39 punti totali) per rimontare i Raptors e portare così a casa una grande vittoria (109-105). Nell’altra partita, brutta sconfitta per New Orleans che si arrende, in casa, a OKC (123-118). Senza il talento di Williamson (out per infortunio), i Pelicans non trovano antidoti al duo Gilgeous-Alexander-Giddey. Ora spazio ai play-off.