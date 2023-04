Play Off Scudetto di Superlega: si decide tutto a gara 5

Nelle ultime ore la Lega Pallavolo ha reso noto la programmazione

04-04-2023 14:20

La Lega pallavol Serie ha reso noto la programmazione del quinto atto dei Quarti di Finale dei Play Off di SuperLega Credem Banca.

I tre match che metteranno in palio le Semifinali saranno disputati sabato 8 e lunedì 10 aprile. Nel match di sabato saranno di scena all’Eurosuole Forum Cucine Lube Civitanova e WithU Verona, con diretta Rai Sport alle ore 18.00. Lunedì 10 aprile, sempre alle 18.00, andrà in scena l’ultimo atto del derby emiliano tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza (con la vincente che affronterà l’Itas Trentino in Semifinale). In contemporanea, saranno Sir Safety Susa Perugia e Allianz Milano a darsi battaglia al PalaBarton di Perugia.

A oggi solo l’Itas Trentino ha un posto in semifinale dopo aver battuto in gara 4 la Vero Volley Monza.

Gara 5 Quarti di Finale – Play Off Scudetto Credem Banca

Sabato 8 aprile 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

Lunedì 10 aprile 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Milano

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv