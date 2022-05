Playoff LBA: la Virtus Segafredo si porta sul 2-0 contro Pesaro

17-05-2022 22:58

L’Olimpia Milano si porta sul 2-0 nella serie playoff contro Pesaro, grazie al successo di questa sera per 70-51. In Gara-1, che si è giocata domenica, gli emiliani si erano imposti per 82-76.

Pesaro regge degnamente contro i campioni d’Italia, riuscendo a rimanere in partita per tre quarti ma poi cedendo soprattutto al cospetto della grande prestazione corale della Segafredo, che aveva Kevin Hervey in campo al posto di Toko Shengelia, out per infortunio, e Milos Teodosic tenuto a riposo in panchina.

Giovedì sera alle 20.45 ci sarà a Pesaro Gara-3.

I roster:

Virtus Bologna: Pajola 4, Jaiteh 7, Weems 8, Cordinier 4, Tessitori 4, Mannion 8, Belinelli 7, Alibegovic 10, Hervey 6, Hackett 6, Sampson 6, Teodosic n.e. All. Scariolo.

Pesaro: Mejeris 12, Moretti 7, Sanford 7, Delfino 2, Jones 8, Tambone 6, Lamb 0, Camara 1, Zanotti 3, Demetrio 5. All. Banchi.

