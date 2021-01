Pochettino: "Essere qui è emozionante"

Si è presentato oggi alla stampa il neo tecnico del Paris Saint – German, Mauricio Pochettino.

“Per me essere qui è emozionante. Il club rispetto a 20 anni fa ha cambiato molto ma sento la stessa passione e lo stesso amore del club attorno a me. Ho una grande responsabilità, so cosa significa allenarsi. PSG, sono pronto a lavorare 12 o 14 ore al giorno al club”.

L’allenatore già domani, e senza Neymar fermo per problema fisico, affronterà il primo impegno ufficiale nella sfida contro il Saint Etienne.

OMNISPORT | 05-01-2021 15:47