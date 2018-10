Portiere famoso si laurea e cita Dante

Si è laureato un altro protagonista del calcio italiano. Christian Puggioni, 37 anni, ex Sampdoria e attualmente al Benevento in settimana ha festeggiato la sua laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Reggio Calabria con una tesi sui diritti audiovisivi.

“Dopo tanti sacrifici finalmente il giusto premio. Che dire? Sono felicissimo per il risultato raggiunto. Grazie a tutti voi per il supporto e i messaggi di congratulazioni ricevuti.

Dante scriveva in un’opera a me tanto cara

“Considerate la vostra semenza;

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza”.

Mai parole furono più giuste”, è la nota scritta sui social dall’estremo difensore degli Stregoni.

“È nelle parole del presidente della commissione di laurea che si trova la sintesi del mio percorso universitario. Me le porterò dietro per sempre – ha spiegato Puggioni -. Mi ha detto così: “Ho visto poche partite di calcio ma certamente nella mia testa ero convinto che un calciatore non brillasse certo per eloquio o spessore culturale. Le devo invece fare i miei complimenti per la preparazione, la sua padronanza dialettica e per la dettagliata conoscenza dell’argomento. Ha catturato l’attenzione di tutti e l’aula era in religioso silenzio ad ascoltarla”.

“Sono un calciatore professionista ma ho deciso di iscrivermi all’università e di laurearmi in giurisprudenza. Mi piace andare controcorrente, ancora di più cancellare gli stereotipi e quello del calciatore ignorante e bifolco non mi è mai andato giù, tra l’altro non rappresenta minimamente la categoria – scrive -. Quando invece di stare con i miei bimbi piccoli, uscire o rilassarmi aprivo i libri e studiavo. Quando ai momenti di grande stress prestazionali si aggiungevano quelli di stress universitario. Quando il fatto di essere studioso, preparato, informato diventava un difetto invece di essere un pregio. Le persone competenti fanno più paura perché sono meno manovrabili e questo mi ha comportato in alcuni casi delle conseguenze anche sul lavoro. Ma vado fiero di quelle notti in bianco o di quei lunedì passati sui libri. Ogni esame è stato un piccolo traguardo raggiunto e la giornata di oggi è la dimostrazione che volere è potere.

“È stata una sfida personale anche se ho avuto una grande squadra con me che oggi voglio ringraziare: la mia famiglia, che ha sempre creduto in me, mia moglie e i miei figli a cui ho sottratto il già poco tempo che avevo ma che in questa avventura sono sempre stati al mio fianco, dandomi la spinta di arrivare fino in fondo. C’è una forza più potente di ogni cosa, degli stereotipi, delle distanze e del tempo: la volontà. Io ce l’ho messa tutta. Spero di aver dato un buon esempio, ai miei figli ma soprattutto ai tanti giovani calciatori che stanno iniziando questa professione, un lavoro bellissimo ma con cui non puoi avere un futuro certo. È a loro che va il mio messaggio: non accontentatevi, sul campo e nella vita!”.

Oltre a Puggioni, altri laureati nel calcio sono Stendardo, Chiellini, De Silvestri, Mertens, Ogbonna, Iniesta, Xabi Alonso, Fabregas, Mata e Lewandowski.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 15:10