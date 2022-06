Portogallo, Cristiano Ronaldo escluso dalla gara con la Svizzera

11-06-2022 16:46

Cristiano Ronaldo è stato escluso dalla rosa del Portogallo per l’incontro di Nations League con la Svizzera in programma domenica. Il capitano del Portogallo Ronaldo, Joao Moutinho e Raphael Guerreiro non hanno viaggiato con la squadra per la partita di Ginevra.

Con la squadra in testa al Gruppo 2 della Lega A, Fernando Santos ha colto l’occasione per concedere un po’ di riposo all’attaccante del Manchester United.

Alla domanda sulle assenze, Santos ha risposto: “Non sono dovute a problemi fisici, è solo normale gestione. Non avrebbe senso avere 26 giocatori in viaggio per la Svizzera quando solo 23 possono essere in squadra. Nell’ultima partita abbiamo fatto la migliore gestione e ora è toccato a questi giocatori”.

Anche senza Ronaldo, il centrocampista Ruben Neves non ha dubbi sul fatto che il Portogallo abbia abbastanza qualità per ottenere la terza vittoria della campagna.

“Ovviamente Cristiano è il miglior giocatore del mondo ed è sempre bello giocare con lui”, ha detto Neves. Ma sono sicuro che siamo tutti pronti a contribuire a portare a casa altri tre punti”.