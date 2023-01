Portogallo, è Martinez il prescelto per la panchina

07-01-2023 16:35

Secondo il Telegraph la Federazione del Portogallo avrebbe sciolto la riserva sul nuovo CT chiamato a raccogliere l’eredità di Fernando Santos, vincitore di una Nations League e di un Europeo.

Il favorito non è più José Mourinho, che avrebbe dovuto assumere un incarico a incastro con il ruolo di allenatore giallorosso, bensì Roberto Martinez, che alla guida dei Diavoli Rossi ha centrato 56 vittorie in 80 partite: oltre a valorizzare il migliore calciatore della Serie A ’21-’22, ci sarà da sbrogliare la questione Cristiano Ronaldo; il 5 volte Pallone d’Oro ha detto di non voler abbandonare la Selezione lusitana, nonostante numeri da primato difficilmente migliorabili e l’approdo nel meno competitivo calcio arabo.