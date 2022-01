Positività al Covid-19 per Conegliano: rinviate le sfide a Bergamo e Novara

19-01-2022 14:25

Attività agonistica momentaneamente interrotta a Conegliano. Le pantere sono infatti alle prese con alcuni casi di Covid-19 all’interno del gruppo squadra e per questo motivo non scenderanno in campo stasera per il recupero contro Bergamo e nemmeno domenica 23 gennaio per il big match contro Novara.

Le due partite, valide per la Serie A1 2021-2022 di volley femminile, sono state rinviate a data da destinarsi. Conegliano inoltre dovrà anche recuperare la partita che avrebbe dovuto giocare ieri sera in Champions League contro il Nyiregyhaza: a causa delle positività tra le fila delle ungheresi, il match è stato rinviata al 26 gennaio, sperando nella negativizzazione delle atlete.

OMNISPORT