Pozzecco consacra Miro Bilan

Quinta vittoria nelle ultime sei partite per la Dinamo Sassari, che ha la meglio in trasferta su Reggio Emilia dopo un supplementare e centra l’aritmetica qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Gianmarco Pozzecco è raggiante nell’analisi del match a ‘Dinamo Tv’: “Abbiamo vinto una partita difficile. In questo momento non ci si può permettere di lasciare i punti per strada. Nel supplementare siamo stati egregi: : è la prova che ci stiamo consolidando, abbiamo un’identità precisa e questo si vede in campo. Siamo stati bravi a giocare di squadra, sia contro la difesa a zona sia contro quella a uomo e, sebbene non sia stata la nostra miglior partita per percentuali di tiro, l’abbiamo portata a casa giocando una gara solida”.

Il coach friulano spende poi parole di elogio per Miro Bilan: “Ha giocato una gara straordinaria con una tripla doppia per punti, rimbalzi e falli subiti, nonostante prima della sfida avesse avuto un piccolo risentimento muscolare nella zona lombare. Penso che sia uno dei migliori giocatori di questo campiionato se non l’Mvp”.

Ora testa alla Champions League e a Tenerife: “Questa sarà la prima doppia trasferta della stagione – ha concluso Pozzecco – A Tenerife ci aspetta un’altra sfida tosta, sono convinto che possiamo fare bene per centrare anche l’obiettivo che ci siamo prefissati in Coppa”.

OMNISPORT | 03-01-2021 21:40