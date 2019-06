Pozzecco: "Mi mancavano solo i cantieri"

La Dinamo Sassari è in finale scudetto e la vita del suo coach, Gianmarco Pozzecco, ha subito una autentica rivoluzione nel giro di appena un anno.

"Nemmeno avevo fatto caso che dalla mia rescissione con la Fortitudo è già trascorso un anno, sarà che qui a Sassari viviamo su una nuvola", ha spiegato al 'Corriere della Sera'. E poi ha aggiunto: "Non so spiegare cosa sia successo, quattro mesi fa stavo a casa mia a Formentera e facevo vita da pensionato, mi mancavano solo i cantieri".

"Adesso mi godo questa favola, io sono sempre lo stesso ma l'approccio è completamente diverso. Sono cambiato solo in una cosa, non impazzisco più in partita e riesco a mantenere il controllo. Ma sono sempre l'allenatore e la persona che ero già prima. Tutta Italia tifa per me, inclusi i tifosi della Virtus? Sarà perché divertiamo, giochiamo in modo surreale e siamo belli da vedere. Questi ragazzi ci stanno mettendo l'anima", ha concluso Pozzecco.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 11:30