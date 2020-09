Pozzecco: "Sbronze omeriche ma mai drogato"

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco in un’intervista al Corriere della Sera ha presentato il suo libro autobiografico “Clamoroso. La mia vita da immarcabile”, ripercorrendo la sua vita da giocatore: “Ho fatto un sacco di cose stupide, ci sono state tante domeniche che ho fatto l’alba con un drink in mano. Ho preso sbronze omeriche e da ubriaco ero capace di fumare due pacchetti di Marlboro in poche ore”.

“Ma gli altri giorni della settimana? Ero in palestra, a farmi il c… e non c’è nessuno che possa dire che non abbia sempre dato l’anima in campo. L’unica cosa che mi fa male è quando sento qualcuno dire che ero un cocainomane. Io non mi sono mai drogato nella mia vita. Mai. Ero pazzo? La gente veniva al palazzetto apposta per vedere me, sapeva che mi sarei inventato qualcosa”.

